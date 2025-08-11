Мощное землетрясение в Турции унесло жизнь 81-летнего местного жителя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Hürriyet. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 10 августа в провинции Балыкесир. Эпицентром стал район Сындыргы.

Подземные толчки ощущались также в Стамбуле, Бурсе, Коджаэли и соседних регионах. Вскоре после основного удара произошла серия афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 4,6. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что из-под завалов извлекли 81-летнего жителя, однако спасти его не удалось. По данным властей, травмы получили 29 человек, но ни один из них не находится в тяжёлом состоянии.

Разрушения зафиксированы в 16 сельских районах: 12 домов пустовали, ещё 4 были жилыми, но их жильцы успели эвакуироваться. Власти Балыкесира объявили о закрытии летних школ, а беременным женщинам и сотрудникам с инвалидностью, занятым в государственных учреждениях, предоставили административный отпуск.