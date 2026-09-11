Один донор, три спасённые жизни: как в Казахстане меняется трансплантология

Ночью в Астане прошёл донорский процесс, после которого три человека из листа ожидания получили шанс на жизнь. Изъяты сердце, лёгкое и печень, передает BAQ.KZ.

За таким случаем стоит работа реаниматологов, трансплантологов, донорских координаторов, санитарной авиации и множества других специалистов. Но прежде всего, решение семьи в самый тяжёлый для неё момент.

В Министерстве здравоохранения поблагодарили родственников донора за мужество и человечность.

Что изменилось за три года

Цифры в этой сфере долго были скромными. В 2023 году в стране пересадили 19 органов, в 2024-м 23.

Перелом случился в 2025 году. Донорских процессов стало 18, втрое больше, чем годом ранее, а число трансплантаций выросло почти втрое, до 68.

Нынешний год показывает, что тот скачок не был случайностью. На 11 сентября проведено 13 мультиорганных донорских процессов, от посмертных доноров выполнено 42 трансплантации. Это 14 почек, 9 печени, 11 сердец, 4 лёгких и 4 роговицы.

Всего с начала года выявлено 132 потенциальных посмертных донора, а трансплантаций проведено 205, включая пересадки от живых доноров.

За этими цифрами конкретные люди и их семьи, которые каждый день ждут звонка, способного изменить их жизнь.

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане работают с семьями потенциальных доноров. Сейчас в стране действуют 20 региональных и 29 стационарных трансплант-координаторов, которые сопровождают донорские процессы и ведут самые тяжёлые разговоры с родственниками.