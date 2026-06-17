Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России временно прекратил работу после атаки беспилотников и последовавшего пожара. Речь идет о Московском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в районе Капотня и входящем в структуру компании "Газпром нефть", передает BAQ.kz. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По информации, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти, обеспечивающая более половины производственных мощностей предприятия. На этот комплекс приходится около 53% всей переработки завода.

Последствия атаки оказались достаточно серьезными, чтобы остановить работу объекта. На опубликованных очевидцами видеозаписях видно сильное возгорание и густой дым над территорией предприятия.

В Телеграм-каналах власти Москвы подтвердили факт атаки. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников повредил объект на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

Позже МЧС России заявило о полной ликвидации пожара. При этом в ведомстве подчеркнули, что инцидент якобы не повлиял на функционирование предприятия.

Московский НПЗ находится примерно в 500 километрах от российско-украинской границы и считается одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли России.

Напомним, ранее перебои в работе российской нефтяной инфраструктуры уже влияли на поставки казахстанской нефти. Весной 2026 года транспортировка сырья по трубопроводу «Дружба» в Германию была приостановлена после повреждения объектов российской нефтетранспортной системы в результате атак беспилотников. Тогда под угрозой оказались поставки около 2,5 млн тонн казахстанской нефти в год на немецкий НПЗ в Шведте. Эксперты отмечали, что подобные инциденты повышают риски для казахстанского экспорта, поскольку значительная часть нефтяных маршрутов страны проходит через территорию России.

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