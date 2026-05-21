Стартовала подготовка к строительству крупнейшего НПЗ в Казахстане

В Казахстане стартовала подготовка к строительству четвёртого нефтеперерабатывающего завода крупной мощности.

Речь идёт о будущем промышленном комплексе, который сможет перерабатывать до 10 млн тонн нефти в год. В перспективе он может стать не просто заводом, а ядром нового нефтехимического кластера в стране.

Проект запускается по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Координацию ведёт Министерство энергетики РК, а заказчиком выступает "SK Ondeu" – структура национального фонда "Самрук-Казына".

Сейчас проект перешёл в практическую фазу – началась разработка предварительного технико-экономического обоснования. Этим займётся международная инжиниринговая команда, которой отведено около шести месяцев на комплексную оценку будущего завода.

На этом этапе специалисты определят ключевые параметры проекта: откуда будет поступать нефть, какие технологии переработки использовать и где именно лучше разместить предприятие. Среди рассматриваемых вариантов сырьевой базы – месторождения Кашаган и Тенгиз, а также смешанные поставки через действующую трубопроводную систему.

Отдельное внимание уделяется выбору площадки: учитываются транспортная логистика, железнодорожные пути, доступ к рынкам сбыта, наличие инженерной инфраструктуры и экологические требования.

По словам министра энергетики, проект имеет стратегическое значение для страны и направлен на укрепление долгосрочной энергетической стабильности. При этом все решения будут приниматься строго на основе экономических расчётов и технической целесообразности.

Также планируется активное участие казахстанских научных центров и университетов. Они займутся разработкой новых технологий переработки, улучшением стандартов топлива и подготовкой кадров для будущего производства.

После завершения этапа Пред-ТЭО правительство примет решение о переходе к проектированию, привлечению инвесторов и дальнейшему строительству.

Проект соответствует долгосрочной стратегии развития нефтепереработки Казахстана до 2040 года и направлен на переход от сырьевого экспорта к глубокой переработке нефти внутри страны.

Ранее сообщалось, что Шымкентский НПЗ возобновил переработку нефти.

Читайте также: