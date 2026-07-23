На полигоне Учебного центра «Спасск» прошли демонстрационные испытания отечественных беспилотных систем и робототехнических комплексов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

«Перспективные образцы техники, разработанные казахстанскими предприятиями, прошли проверку в условиях, максимально приближенных к боевым. Результаты опытно-войсковой эксплуатации будут учтены при рассмотрении вопроса об их принятии на вооружение Вооруженных сил», - сообщили в Минобороны.

Во время испытаний были представлены робототехнические комплексы, предназначенные для доставки боеприпасов и инженерных средств, эвакуации раненых и транспортировки грузов. В зависимости от поставленных задач они могут оснащаться пулеметом ПКТ и другим стрелковым вооружением.

Одной из ключевых разработок стала система управления роем беспилотных летательных аппаратов. Она позволяет одному оператору одновременно управлять группой до 100 дронов, предназначенных для поражения целей. Комплекс также может применяться при подготовке специалистов по противодействию беспилотникам.

Испытания проходили с участием подразделений радиоэлектронной борьбы. Это позволило оценить устойчивость отечественных систем к воздействию средств радиоэлектронного подавления.

Председатель комиссии демонстрационных испытаний полковник Амир Касенов отметил, что беспилотные технологии и робототехнические комплексы становятся неотъемлемой частью современного поля боя.

«Опытно-войсковая эксплуатация позволяет объективно оценить возможности отечественных разработок, определить направления их дальнейшего совершенствования и принять взвешенное решение о перспективах их применения в Вооруженных силах», – сказал он.

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