Есть ли шанс у «Кайрата» против «Андерлехта»: эксперт ответил прямо

Алматинский «Кайрат» сегодня, 20 августа, проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта». Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ оценил шансы команды и объяснил, что может стать решающим в противостоянии.

По мнению специалиста, фаворитом пары остается бельгийский клуб – прежде всего за счет уровня чемпионата, состава и опыта выступлений в еврокубках.

«Здесь надо говорить как есть, однозначно фаворит – „Андерлехт“. И „Кайрату“ надо просто постараться сыграть, огрызнуться. Дома сыграть удачно, а на выезде можно где-то сыграть от обороны, по счету», – сказал Есмагамбетов.

Эксперт считает, что особенно важным для алматинцев станет первый матч. Поражение дома заметно осложнит задачу перед ответной встречей.

Почему «Кайрат» не прошел дальше в Лиге чемпионов

В нынешнем сезоне «Кайрат» начинал еврокубковый путь с квалификации Лиги чемпионов. Алматинцы прошли черногорскую «Сутьеску» и кипрскую «Омонию», но в третьем раунде уступили болгарскому «Левски» – 0:2 по сумме двух матчей.

Есмагамбетов связывает этот результат сразу с несколькими факторами. По его мнению, соперники теперь серьезнее относятся к «Кайрату» после прошлогоднего выступления команды в основном этапе Лиги чемпионов. Сказались и изменения в составе.

«Уход ключевых игроков прошлого года тоже сыграл свою роль. Того же Заруцкого, того же Сорокина, Арада, уход Сатпаева. Конечно, все это сказалось. Где-то везения не хватило. И соперник очень серьезный оказался», – отметил он.

При этом эксперт не согласился с однозначной критикой трансферной политики клуба. По его словам, поиск сильных футболистов, особенно нападающих, ограничен не только финансовыми возможностями: далеко не каждый легионер готов переезжать в чемпионат Казахстана, а требования игроков и агентов могут оказаться слишком высокими.

Перенос матча в Туркестан тоже мог повлиять

Ответную встречу с «Левски» «Кайрат» провел не на Центральном стадионе Алматы, а в Туркестане. Есмагамбетов считает, что команда лишилась привычного домашнего преимущества.

«К сожалению, в связи с концертом пришлось играть на нейтральном поле. Пусть даже матч проходил в Казахстане, но все равно это нейтральное поле. Поэтому у „Кайрата“ не было той поддержки, которая нужна была команде. Это тоже повлияло», – сказал эксперт.

Матч был перенесен из Алматы на фоне подготовки Центрального стадиона к концерту Канье Уэста, который в итоге состоялся 15 августа.

Теперь «Кайрату» предстоит борьба за место в основном этапе Лиги Европы. «Андерлехт» по пути в плей-офф прошел шведский «Хаммарбю» и греческий ПАОК.

Первый матч «Кайрат» – «Андерлехт» состоится сегодня, 20 августа. Начало – в 20:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию покажет Qazsport.