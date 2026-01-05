Старший офицер направления Главного управления воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК, подполковник Биржан Азмухаметов прокомментировал обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, опубликованное 5 января 2026 года в газете Turkistan. По его словам, в интервью были затронуты вопросы, напрямую влияющие на повседневную службу и жизнь военнослужащих и их семей. Подробнее в материале BAQ.kz.

Говоря о социальной поддержке военных и решении жилищного вопроса, офицер отметил, что в последние годы эти изменения стали ощутимыми на практике.

"Крайне важно, когда государство, требуя от военного полной самоотдачи, одновременно создает реальные социальные условия для достойной жизни его семьи. В 2025 году такие условия стали ощутимыми. Получение жилья по программе „Әскери баспана“ дало моей семье уверенность в завтрашнем дне и позволило полностью сосредоточиться на служебных задачах", - отметил Биржан Азмухаметов.

Отдельное внимание в интервью Главы государства, по словам Азмухаметова, уделено воспитательной роли армии и ответственности командного состава.

"Армия должна воспитывать. Командир обязан быть примером — в службе, в отношении к людям, в соблюдении дисциплины. Солдаты тонко чувствуют фальшь, но так же быстро перенимают правильное отношение к делу, если видят его в своем начальнике", - считает офицер.

Комментируя тезис о службе как этапе личного и профессионального роста, офицер подчеркнул значение новых социальных и образовательных возможностей для солдат срочной службы.

"Сегодня армия Казахстана все больше становится социальным лифтом. Проекты вроде Sarbaz 2.0 меняют восприятие службы у молодежи. При этом никакие социальные гарантии не отменяют сути военной службы — готовности к трудностям, строгому режиму и ответственности", - уверен Биржан Азмухаметов.

По словам подполковника, интервью Президента подтверждает системный подход государства к развитию армии как важнейшего социального института и формированию взаимной ответственности между государством и военнослужащими.

Напомним, в инетрвью газете Turkistan Президент Казахстана высказался о состоянии Вооруженных Сил и мерах по укреплению обороноспособности страны на фоне обсуждаемых в обществе трагических случаев гибели и травматизма военнослужащих.