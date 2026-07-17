Официальный курс доллара к тенге на 17 июля

17 Июля 2026, 10:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz 17 Июля 2026, 10:23
17 Июля 2026, 10:23
119
Фото: Baq.kz

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 июля, передает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара США составил 472,34 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

  • евро – 541,25 тенге;
  • российский рубль – 6,01 тенге;
  • китайский юань – 69,80 тенге;
  • фунт стерлингов – 637,75 тенге;
  • швейцарский франк – 585,09 тенге.

Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

Читай также:

Почему укрепление тенге радует не всех: простое объяснение

Самое читаемое

Наверх