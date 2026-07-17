Официальный курс доллара к тенге на 17 июля
17 Июля 2026, 10:23
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17 Июля 2026, 10:2317 Июля 2026, 10:23
119Фото: Baq.kz
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 июля, передает BAQ.KZ.
Официальный курс доллара США составил 472,34 тенге.
Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:
- евро – 541,25 тенге;
- российский рубль – 6,01 тенге;
- китайский юань – 69,80 тенге;
- фунт стерлингов – 637,75 тенге;
- швейцарский франк – 585,09 тенге.
Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.
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