Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 июля, передает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара США составил 472,34 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

евро – 541,25 тенге;

– 541,25 тенге; российский рубль – 6,01 тенге;

– 6,01 тенге; китайский юань – 69,80 тенге;

– 69,80 тенге; фунт стерлингов – 637,75 тенге;

– 637,75 тенге; швейцарский франк – 585,09 тенге.

Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

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