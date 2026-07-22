Официальный курс доллара к тенге на 22 июля

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 июля, передает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара США составил 469,59 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

евро - 536,22 тенге;

российский рубль - 5,96 тенге;

китайский юань - 69,41 тенге;

фунт стерлингов - 629,86 тенге;

швейцарский франк - 579,74 тенге.

Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

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