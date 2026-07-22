Официальный курс доллара к тенге на 22 июля
22 Июля 2026, 17:41
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22 Июля 2026, 17:4122 Июля 2026, 17:41
131Фото: Baq.kz
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 июля, передает BAQ.KZ.
Официальный курс доллара США составил 469,59 тенге.
Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:
евро - 536,22 тенге;
российский рубль - 5,96 тенге;
китайский юань - 69,41 тенге;
фунт стерлингов - 629,86 тенге;
швейцарский франк - 579,74 тенге.
Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.
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