Официальный курс доллара к тенге на 28 июля
28 Июля 2026, 13:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 Июля 2026, 13:0228 Июля 2026, 13:02
122Фото: baq.kz
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 28 июля, передает BAQ.KZ.
Официальный курс доллара США составил 473,4 тенге.
Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:
евро - 539,39 тенге;
российский рубль - 6.07 тенге;
китайский юань - 69,97 тенге;
фунт стерлингов - 630,43 тенге;
швейцарский франк - 580,93 тенге.
Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 27 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.
Читай также:
Нефть продолжает дешеветь на фоне паузы в конфликте США и Ирана
После недельной паузы КТК снова начал отгружать казахстанскую нефть
Самое читаемое
- Два крупных завода построят в Жамбылской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 июля
- Чужие чаты с Claude попали в выдачу Google вместе с паролями и данными кошельков
- Деньги — только за результат: Балаева предложила ужесточить контроль за наукой
- В Павлодарской области нашли уникальный «дом на колесах» эпохи Кимакского каганата