Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 28 июля, передает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара США составил 473,4 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

евро - 539,39 тенге;

российский рубль - 6.07 тенге;

китайский юань - 69,97 тенге;

фунт стерлингов - 630,43 тенге;

швейцарский франк - 580,93 тенге.

Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 27 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

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