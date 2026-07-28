Официальный курс доллара к тенге на 28 июля

28 Июля 2026, 13:02
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baq.kz 28 Июля 2026, 13:02
28 Июля 2026, 13:02
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Фото: baq.kz

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 28 июля, передает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара США составил 473,4 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

евро - 539,39 тенге;
российский рубль - 6.07 тенге;
китайский юань - 69,97 тенге;
фунт стерлингов - 630,43 тенге;
швейцарский франк - 580,93 тенге.

Официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 27 июля. Курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

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