Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийска, сообщает Министерстов энергетики.

По данным ведомства, в настоящее время погрузка нефти ведется сразу на двух выносных причальных устройствах КТК.

Нефть принимают танкеры SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна загружаются сырьем, добытым ТОО «Тенгизшевройл».

Экспортные поставки восстановлены

Возобновление приема нефти позволит нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и восстановить экспорт через морской терминал КТК.

В Минэнерго отметили, что работа терминала осуществляется с учетом текущей обстановки и при строгом соблюдении требований безопасности.

Минэнерго продолжает контролировать ситуацию

Ведомство сообщило, что находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса.

«Министерство энергетики Республики Казахстан продолжает контролировать ситуацию и координировать действия, направленные на обеспечение дальнейшей транспортировки казахстанской нефти», — говорится в сообщении.

Погрузку остановили после атаки беспилотников

Экспорт нефти через терминал был приостановлен 20 июля после атаки беспилотных летательных аппаратов на танкер вблизи морского терминала КТК. Речь идет о судах Nordic Zenith, ASIA, NISSOS IOS и NELSA. По данным КТК, несколько судов подверглись атакам во время погрузки сырья. Инциденты сопровождались пожарами и временной приостановкой операций, жертв и разлива нефти удалось избежать.

В компании Chevron сообщили агентству, что продолжают следить за развитием ситуации и подчеркнули, что безопасность персонала остается главным приоритетом. В Министерстве энергетики Казахстана на момент публикации Reuters комментариев не предоставили.

При этом ранее правительство Казахстана заявляло, что погрузочная инфраструктура КТК не получила повреждений в результате атак.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) соединяет нефтяные месторождения западного Казахстана с морским терминалом возле Новороссийска. По этому маршруту экспортируется свыше 80% казахстанской нефти, поэтому любые перебои в работе трубопровода или терминала напрямую отражаются на объемах добычи и поставок сырья на мировые рынки. В июне 2026 года прокачка по КТК уже снижалась на 7% по сравнению с маем после аварии на месторождении Тенгиз и сокращения объемов российской нефти.

Консорциум является основным маршрутом для экспорта казахстанской нефти. Через него проходит более 80% всех зарубежных поставок страны, включая сырье с крупнейших месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Остановка повлияла на добычу нефти в Казахстане

Из-за временной приостановки экспорта Казахстан был вынужден сократить добычу нефти.

По данным Reuters, в первом полугодии 2026 года перевалка нефти через морской терминал КТК составила 33,362 млн тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 36,025 млн тонн.

Среди крупнейших акционеров Каспийского трубопроводного консорциума – Россия с долей 31%, Казахстан – 20,75%, компания Chevron – 15%, а также ряд частных компаний.

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