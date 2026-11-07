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Официальный визит Президента Таджикистана в Казахстан завершился

7 Ноября 2026, 17:21
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Akorda.kz 7 Ноября 2026, 17:21
7 Ноября 2026, 17:21
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Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил высокого гостя в столичном аэропорту.

Кроме того, лидеры Казахстана и Таджикистана посадили зеленые насаждения на территории посольства.

Напомним, Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Таджикистана.

Акорда

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