Официальный визит Президента Таджикистана в Казахстан завершился

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил высокого гостя в столичном аэропорту.

Кроме того, лидеры Казахстана и Таджикистана посадили зеленые насаждения на территории посольства.

Напомним, Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Таджикистана.