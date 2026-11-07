Официальный визит Президента Таджикистана в Казахстан завершился
7 Ноября 2026, 17:21
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7 Ноября 2026, 17:217 Ноября 2026, 17:21
28Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил высокого гостя в столичном аэропорту.
Кроме того, лидеры Казахстана и Таджикистана посадили зеленые насаждения на территории посольства.
Напомним, Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Таджикистана.
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