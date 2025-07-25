Огонь вплотную подобрался к городу: в Алматы горит сухостой
Спасатели тушат пламя вручную.
Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56Сегодня, 21:56
159Фото: Orda.kz
В районе Кенсай-1, расположенном в Медеуском районе Алматы, вспыхнул природный пожар — горит сухая растительность на площади около 15 гектаров, передает BAQ.KZ. В МЧС сообщают, что там сложилась аналогичная ситуация, как в Алматинской области — из-за сложного рельефа и крутых склонов спецтехника не может добраться до очага возгорания. Пожарные работают вручную, используя ранцевые огнетушители и подручные средства.
К тушению привлечены около 50 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники, включая водовозы, предоставленные местными исполнительными органами. По данным ведомства, угрозы жилым домам нет.
На месте продолжаются работы по локализации и полной ликвидации огня.
Ранее мы сообщали о пожаре в горах Алматинской области.
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