Ложные показания в суде могут стоить другому человеку репутации, денег, бизнеса, а иногда и свободы. При этом сами свидетели не всегда задумываются, что за сознательную ложь также предусмотрена уголовная ответственность.

Почему люди идут на такой риск, как отличить ошибку свидетеля от намеренного обмана и что делать человеку, против которого дают ложные показания, BAQ.KZ рассказал адвокат Айдар Советбеков.

Оправдали обвиняемого, а свидетелей осудили за ложь

Один из таких случаев был в практике Советбекова. По словам адвоката, его подзащитного обвиняли в хищении, а одной из ключевых частей обвинения стали показания других участников процесса.

Впоследствии мужчину оправдали. Однако история на этом не закончилась: показания, которые звучали против него, стали предметом отдельного уголовного разбирательства.

Как рассказал Советбеков, двоих человек признали виновными в заведомо ложных показаниях по части 2 статьи 420 УК РК. Один получил реальный срок лишения свободы, второй – условное наказание. Кроме того, в пользу оправданного мужчины взыскали компенсацию морального вреда и расходы на адвоката.

«С юридической точки зрения их слова стали несущей конструкцией всего обвинения. Если бы не эти показания, дело бы просто не родилось, так как других объективных доказательств вины не существовало. Ложь была использована как главный инструмент, чтобы искусственно создать уголовное дело», – рассказал адвокат.

По его словам, даже оправдательный приговор не способен сразу вернуть человеку то, что он потерял за время уголовного преследования.

«Человек теряет сон, здоровье, репутацию, бизнес ставится на паузу. Уголовное преследование – это колоссальный стресс, когда каждый день ты просыпаешься с мыслью о том, что система может лишить тебя свободы из-за чужой лжи. Финансовые и моральные потери в таких ситуациях огромны, и даже после оправдания этот шлейф тянется за человеком еще очень долго», – говорит Советбеков.

Как понять, что свидетель не ошибся, а солгал

Сомнения в достоверности показаний, по словам адвоката, могут появиться достаточно быстро. Но одного подозрения недостаточно – необходимо найти объективные факты, которые противоречат словам человека.

В описанном деле защита сопоставляла показания с документами, данными телефонных соединений, сведениями о местонахождении участников и хронологией событий.

«Идеальной лжи не существует. Мы начали сопоставлять показания с объективными данными: биллингами мобильных телефонов, локациями, документами. Когда человек врет, он неизбежно путается в хронологии и мелких обстоятельствах во время перекрестного допроса», – рассказал Советбеков.

При этом неправильные показания сами по себе еще не означают преступление. Человек действительно может забыть детали, перепутать время или неверно воспринять происходящее.

Ключевым здесь является слово «заведомо».

«Добросовестное заблуждение – это когда человек искренне верит в то, что говорит. Например, ночью издалека ему показалось, что машина была черной, а она оказалась темно-синей. Или из-за стресса он перепутал время. Заведомая ложь – это когда человек точно знает правду, но умышленно, с конкретной целью искажает факты», – пояснил адвокат.

Например, свидетель может утверждать, что находился на месте события и слышал определенный разговор, тогда как объективные данные показывают, что в это время он был совершенно в другом месте.

«Это уже не "забыл" или "ошибся" – это прямой, осознанный обман», – отметил Советбеков.

Почему люди соглашаются давать ложные показания

Причины могут быть разными. По наблюдениям адвоката, чаще всего это выгода, страх, зависимость от другого человека или желание помочь близкому.

«Мотивы делятся на две большие группы: корысть и страх. Корысть – это прямые деньги, продвижение по службе, доли в бизнесе. Страх – когда на свидетеля давят, шантажируют увольнением или угрожают. Очень часто встречается и ложно понятое чувство долга: "помочь брату, другу, шефу". В корпоративных спорах люди чаще всего лгут из-за служебной зависимости, боясь потерять работу», – рассказал он.

Бывают и ситуации, когда за нужные показания человеку предлагают конкретную выгоду.

В качестве обезличенного примера Советбеков приводит бывшего сотрудника компании, который начинает свидетельствовать против прежнего работодателя и утверждает, что видел передачу денег или подписание документов под давлением. Позже выясняется, что конкуренты предложили ему должность с зарплатой значительно выше рыночной.

«Показания превращаются в товар», – говорит адвокат.

При этом этот пример не связан с описанным выше уголовным делом. Получение материальной выгоды людьми, дававшими показания против оправданного мужчины, судом, по словам адвоката, не устанавливалось.

Какое наказание предусмотрено за ложные показания

За заведомо ложные показания предусмотрена уголовная ответственность по статье 420 УК РК.

В общем случае часть 1 статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет ограничения либо лишения свободы.

Более строгая ответственность установлена, если ложные показания даны по уголовному делу о коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений. По части 2 статьи 420 предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

Согласно статье 26 УК РК, добровольным отказом от уголовного правонарушения признается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия (бездействия), непосредственно направленного на совершение этого деяния, если лицо сознавало возможность доведения его до конца. Лицо не подлежит уголовной ответственности за уголовное правонарушение, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого деяния до конца.

Кроме того лицо, добровольно отказавшееся от доведения уголовного правонарушения до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного уголовного правонарушения.

Отмечается, что организатор и подстрекатель уголовного правонарушения не подлежат уголовной ответственности, если эти лица сообщением государственным органам или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение этого правонарушения исполнителем до конца. Пособник не подлежит уголовной ответственности, если до окончания исполнителем уголовного правонарушения откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи.

Если действия организатора или подстрекателя, указанные в части третьей настоящей статьи, не привели к предотвращению уголовного правонарушения, то предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении наказания.

«Это важный механизм, который позволяет свидетелю, на которого надавили или которого подкупили, остановиться до того, как будет сломана чужая жизнь», – отметил Советбеков.

Что делать, если против вас дают ложные показания

Если человек считает, что свидетель сознательно говорит неправду, адвокат не советует пытаться самостоятельно договориться с ним или вступать в конфликт.

Главная задача – опровергать его слова объективными доказательствами. Это могут быть записи камер наблюдения, документы, сведения о телефонных соединениях и местонахождении, результаты экспертиз и другие данные.

«Нужна проактивная защита. Требуйте проведения очных ставок. Настаивайте на истребовании детализаций звонков, видеозаписей, документов. Задача адвоката на этом этапе – задавать свидетелю максимально детальные, нестандартные вопросы, на которых заученная легенда начнет рушиться. Ложь нужно бить исключительно фактами и экспертизами», – подчеркнул Советбеков.

При этом оправдание обвиняемого не означает, что люди, дававшие против него ложные показания, автоматически будут привлечены к ответственности. Для этого требуется отдельная правовая работа и доказательство умысла.

«К сожалению, это скорее исключение, требующее колоссальных усилий защиты. В нашей практике удалось не просто добиться оправдания человека, но и довести дело о ложных показаниях до обвинительного приговора по статье 420 УК РК. Это редкость, но это возможно», – рассказал адвокат.

Почему свидетели недооценивают риск

По мнению Советбекова, одна из главных проблем заключается не столько в строгости закона, сколько в распространенном представлении, что за ложь в суде серьезных последствий не будет.

При этом срок от пяти до десяти лет предусмотрен для квалифицированных случаев по части 2 статьи 420 УК РК.

«Закон написан достаточно жестко, от 5 до 10 лет – это серьезный срок. Проблема не в мягкости закона, а в иллюзии безнаказанности. В обществе укоренился миф: "Все врут в суде, и никому за это ничего не бывает". Люди катастрофически недооценивают последствия. Наша задача как адвокатов – формировать судебную практику, при которой каждый лжесвидетель будет знать: ответственность неминуема», – заключил Айдар Советбеков.

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