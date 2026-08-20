Ограничения для электросамокатов ужесточат: как новые требования повлияют на рынок

С 25 августа в Казахстане полностью запретят движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам, а управлять ими не смогут несовершеннолетние. Новые ограничения вводятся на фоне уже действующих с 1 июля требований к регистрации прокатных самокатов, цифровой идентификации пользователей и ответственности операторов. При этом участники рынка фиксируют заметное снижение показателей: по данным JET, совокупная выручка четырех кикшеринговых компаний в Алматы сократилась более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, как новые правила изменят рынок электросамокатов, где теперь смогут ездить пользователи и какие риски видит бизнес.

Что изменилось с 1 июля

Раньше определить, кто именно пользовался конкретным арендованным самокатом, движущимся по улице, было непросто. Теперь ситуация изменилась. Согласно новым требованиям, каждый прокатный электросамокат должен иметь индивидуальный регистрационный номер.

Как ранее разъясняли в Министерстве внутренних дел, такой номер позволит камерам видеонаблюдения распознавать электросамокат. Если пользователь нарушит правила дорожного движения, станет проще установить конкретное устройство, оператора, которому оно принадлежит, а также человека, арендовавшего самокат.

Однако новые правила касаются не только самих пользователей. Дополнительные обязательства возложены и на операторов.

Кикшеринговые компании должны следить за техническим состоянием самокатов, их местонахождением и скоростью движения. Например, система должна позволять автоматически снижать скорость устройства в местах массового скопления людей или не давать завершить поездку там, где парковка запрещена.

Пользователь также уже не сможет зарегистрироваться в системе только по номеру телефона. Компания должна проверить его возраст, персональные данные и наличие водительского удостоверения.

По действующим требованиям человек без водительских прав может передвигаться по велосипедной дорожке или велосипедной полосе. Чтобы выехать на проезжую часть автомобильной дороги, необходимо быть старше 18 лет, иметь водительское удостоверение любой категории и использовать шлем.

Таким образом, кикшеринговый сервис не должен допускать пользователя без водительского удостоверения к движению по автомобильной дороге.

Если раньше можно было просто арендовать самокат и сразу отправиться в путь, то теперь действия пользователя фиксируются в электронной системе.

Где можно будет ездить после 25 августа

С 25 августа тротуары и пешеходные дорожки будут закрыты для движения электросамокатов. Однако здесь возникает другая проблема.

Нельзя сказать, что во всех городах Казахстана имеется полноценная сеть велодорожек. Даже там, где они построены, нередко маршрут начинается на одной улице и обрывается, не доходя до следующей.

В такой ситуации при наличии велодорожки самокатчик должен двигаться по ней. Если ее нет, а водительского удостоверения у пользователя тоже нет, ему придется спешиться и идти пешком. Человек старше 18 лет, имеющий водительское удостоверение и шлем, сможет двигаться по правому краю проезжей части.

Насколько новые правила ударят по бизнесу

Влияние новых требований рынок кикшеринга ощущает уже сейчас.

По словам руководителя операционной деятельности JET в странах СНГ Алимхана Сансызбая, совокупная выручка четырех кикшеринговых операторов в Алматы снизилась более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам представителя компании, падение рынка вынуждает операторов сокращать расходы. Некоторые компании уже уменьшают штат и количество самокатов, которые выводят на улицы.

При этом потребность жителей в быстрых поездках на короткие расстояния никуда не исчезла.

«Потребность людей в мобильности никуда не исчезла. Часть пользователей перешла на общественный транспорт, часть – на такси, а некоторые начали приобретать личные электросамокаты. Уже сейчас мы видим рост продаж в этом сегменте на маркетплейсах более чем на 30%», – говорит Алимхан Сансызбай.

Представитель компании обращает внимание еще на один риск.

«Движение прокатных самокатов оператор способен контролировать централизованно. Например, можно автоматически снизить скорость в определенной зоне, ограничить въезд на запрещенную территорию или не позволить завершить поездку в неположенном месте», – говорит он.

В случае с личными электросамокатами подобных механизмов контроля нет.

Поэтому, по мнению Сансызбая, чрезмерные ограничения регулируемого рынка кикшеринга могут привести к росту числа частных электросамокатов. В таком случае контролировать ситуацию государству и городским властям, напротив, станет сложнее.

Представитель JET также считает, что вытеснение самокатов с тротуаров на проезжую часть на улицах без велосипедной инфраструктуры может создать новые риски.

«Когда электросамокат движется со скоростью 20-25 километров в час, рядом с ним может проехать автомобиль или автобус на значительно большей скорости. Кроме того, из-за небольших колес самоката яма, камень или поврежденный участок дорожного покрытия представляют для его водителя гораздо большую опасность, чем для автомобиля», – отметил он.

При этом в JET подчеркивают, что не выступают против самого регулирования. Компания заявляет о готовности совместно с акиматом и государственными органами усиливать меры безопасности, предоставлять данные для планирования инфраструктуры, проводить школы безопасного вождения и участвовать в решении проблемы парковки.

Что говорят жители

Для пешеходов электросамокаты на тротуарах уже давно стали источником беспокойства. Особенно трудно вовремя заметить водителя, который практически бесшумно приближается сзади.

Особенно хорошо эту проблему знают родители маленьких детей.

«Мы боимся тех, кто на большой скорости ездит по тротуару на самокате. Не всегда замечаешь, что кто-то приближается сзади. Переживаешь, что могут сбить не только ребенка, но и тебя самого. Поэтому я поддерживаю запрет на движение по пешеходным дорожкам», – говорит жительница города Алтынай Асанова.

А те, кто ежедневно использует самокат как средство передвижения, хотят прежде всего увидеть альтернативу запрету.

«Запретить легко. Но велодорожки есть далеко не везде. Если по тротуару нельзя, а ехать по дороге опасно, то в первую очередь нужна инфраструктура. На автомобильной дороге может произойти что угодно. Водитель машины может неожиданно совершить маневр, а у человека на самокате в такой ситуации гораздо меньше возможностей среагировать», – говорит Арайлым Бельгибаева.

На первый взгляд эти позиции противоположны, однако в их основе лежит одно и то же требование – безопасность.

Пешеход должен иметь возможность спокойно передвигаться по тротуару, не оглядываясь постоянно по сторонам. Но и пользователь самоката не должен рисковать жизнью среди многотонных автомобилей.

Как этот вопрос регулируют в других странах

Споры вокруг электросамокатов идут не только в Казахстане. В последние годы крупные города – от Парижа до Сингапура – пытаются ответить на один и тот же вопрос: как развивать микромобильность, сохраняя безопасность пешеходов?

Например, в Берлине электросамокатам запрещено передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам. Оставлять устройство так, чтобы оно мешало пешеходам, также нельзя.

Во Франции управлять электросамокатом разрешается с 14 лет. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч. Передвигаться вдвоем на одном устройстве запрещено.

Сингапур выбрал еще более жесткий подход. Электросамокатам запрещено ездить как по пешеходным дорожкам, так и по автомобильным дорогам. Основными маршрутами для них остаются велосипедные дорожки. Само устройство должно быть зарегистрировано и иметь специальную маркировку.

В Великобритании использование личных электросамокатов на общественных дорогах по-прежнему жестко ограничено. Передвигаться в определенных зонах разрешается только на арендованных самокатах, участвующих в специальных пилотных программах. На тротуары они также выезжать не могут.

При этом строгие правила не обязательно означают стагнацию рынка.

В рамках официальной программы проката в Лондоне с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года количество поездок на электросамокатах выросло на 54% – с 1,3 млн до более чем 2 млн. Показатель использования одного самоката также увеличился на 50%.

Это показывает, что вопрос заключается не только в запретах.

Если существует понятная и связанная инфраструктура для движения самокатов, определены места парковки, правила прозрачны, а контроль работает, жесткое регулирование не обязательно становится препятствием для развития рынка.

Городам необходима связанная сеть велодорожек, понятные маршруты движения, специальные парковочные зоны и эффективный контроль. Только в таком случае электросамокат сможет перестать быть «головной болью» на тротуаре и стать полноценной городской альтернативой поездкам в пробках.

Напомним, часть новых требований к электросамокатам и кикшеринговым компаниям действует в Казахстане уже с 1 июля 2026 года. Следующий этап регулирования вступит в силу 25 августа: с этой даты электросамокатам запретят движение по тротуарам и пешеходным дорожкам, а несовершеннолетние не смогут ими управлять.