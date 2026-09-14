Около 1 500 военнослужащих из четырех стран участвуют в учениях ОДКБ

На учебном полигоне «Коктал» в области Жетысу стартовали совместные учения Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ «Рубеж-2026».

В них принимают участие военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Военные отрабатывают совместные действия, взаимодействие органов управления и национальных контингентов.

Около 1 500 военных и более 300 единиц техники

Учения проходят с 13 по 18 сентября под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана полковника Махсута Гусейнова.

Всего задействовано около 1 500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. В том числе используются 115 беспилотных летательных аппаратов.

Практические действия проходят с учетом особенностей горно-пустынной местности. К учениям также привлечены подразделения Пограничной службы и Национальной гвардии Казахстана.

Учения проводят ежегодно

«Рубеж» проводится ежегодно и направлен на повышение готовности Коллективных сил быстрого развертывания к выполнению совместных задач.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Мирлан Тургунбеков, заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Аскар Жоламанов и заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.

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