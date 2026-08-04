Около 1,8 тыс. образцов товаров не прошли проверку в Казахстане

В Казахстане с начала 2026 года около 1,8 тыс. образцов продукции не соответствовали установленным требованиям. Одновременно государство усиливает контроль за качеством товаров и расширяет меры поддержки отечественных производителей. Об этом на заседании Правительства сообщили министры торговли и интеграции, а также промышленности и строительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Усилили контроль за качеством продукции

По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, для усиления государственного контроля создан Ситуационный штаб, объединивший работу всех надзорных органов. В приоритет включены 11 товарных групп.

«С начала года на границе досмотрено порядка 13 тыс. единиц автотранспорта. Проведены контрольные закупки порядка 13 тыс. образцов продукции. Из них порядка 1800 проб не соответствовали требованиям. Отменено свыше 1,1 тыс. сертификатов соответствия», – сообщил министр.

По его словам, усиленный контроль направлен на выявление продукции, не соответствующей техническим требованиям, защиту добросовестных производителей и ограничение оборота некачественных товаров на внутреннем рынке.

Государство увеличивает поддержку отечественных производителей

Параллельно в Казахстане расширяются меры поддержки местных предприятий. Как сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, одним из ключевых направлений остается продвижение отечественной продукции через систему регулируемых закупок.

«Одним из ключевых направлений работы Министерства является поддержка и продвижение товаров отечественного производства в рамках регулируемых закупок», – отметил он.

За первое полугодие государственные органы заключили более 45 тыс. договоров с казахстанскими товаропроизводителями на общую сумму 82 млрд тенге. Приоритетный закуп отечественной продукции обеспечен по 5 323 товарным позициям.

Кроме того, в рамках 16 мер поддержки фонда «Самрук-Қазына» заключено более 3,8 тыс. договоров с отечественными производителями, включая 286 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на сумму 390 млрд тенге. В сфере недропользования подписано 425 договоров гарантированного закупа на 123 млрд тенге.

По словам Ерсайына Нагаспаева, эти меры позволяют формировать устойчивый рынок сбыта для казахстанских предприятий, увеличивать загрузку производственных мощностей и стимулировать развитие отечественной промышленности.

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