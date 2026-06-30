Около 3,5 тыс. важных законов за 30 лет – Токаев об итогах работы двухпалатного Парламента

За 30 лет работы двухпалатный Парламент принял около 3,5 тысячи законов, которые сыграли важную роль в укреплении казахстанской государственности. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что нынешнее заседание завершает очередной парламентский политический цикл и знаменует начало нового этапа развития страны.

"Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию – мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности. Уже завтра вступает в силу новая Конституция нашей страны. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай. В целом, эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана", – сказал Токаев.

По словам Президента, за прошедшие три десятилетия в стране сформировался профессиональный Парламент, который внес значительный вклад в развитие независимого Казахстана.

"За 30 лет в нашей стране был сформирован профессиональный Парламент. Законодательный орган, обладающий всеми необходимыми полномочиями, внес значительный вклад в укрепление нашей государственности, становление рыночной экономики и проведение масштабных преобразований", – подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что за годы независимости двухпалатный Парламент принял порядка 3,5 тысячи законов, многие из которых имели историческое значение для страны.

"Масштаб проделанной работы впечатляет: за три десятилетия было принято порядка трех с половиной тысяч законов, причем каждый десятый из них был инициирован самими депутатами. У истоков нашей законодательной системы стояли многие выдающиеся государственные и общественные деятели, чьи заслуги получили признание и нашего народа, и международного сообщества. Их плодотворный труд, самоотверженное служение стране оставили яркий след в летописи нашего парламентаризма и памяти наших соотечественников", – сказал Токаев.

Президент также поблагодарил депутатов за работу, проведенную в последние годы.

"Я хорошо понимаю, насколько значимы жаркие дискуссии в этих стенах, какова истинная цена каждого принимаемого закона для укрепления нашей Независимости. В этот исторический момент хочу выразить глубокую признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине. Особая благодарность – нынешнему составу Парламента, который по праву можно назвать одним из сильнейших в новейшей истории Казахстана. Вам пришлось работать в очень сложный период развития нашего государства. Именно вы шли в авангарде перемен, происходивших в жизни страны. Несмотря на все сложности, вы неустанно работали над осуществлением масштабных преобразований. Вы принимали на себя ответственность в самые сложные моменты, были катализатором столь необходимых для нашей страны реформ", – заявил он.

По словам Главы государства, депутаты внесли особый вклад в реализацию масштабных политических реформ и процесс построения Справедливого Казахстана.

"Только за последние три года было принято более трехсот важнейших законов, включая эпохальные конституционные законы и кодексы, которые станут надежным плацдармом для наших будущих достижений. Вместе с вами мы запустили необратимый процесс трансформации страны, затронувший абсолютно все сферы жизни от экономической модели до системы общественных ценностей. Безусловно, непосредственное участие в смене эпох – это большая честь и высочайшая ответственность", – сказал Токаев.

Напомним, в Астане проходит совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, которое станет заключительным в истории двухпалатного законодательного органа страны.