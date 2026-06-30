В Астане началось совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, которое станет заключительным в истории двухпалатного законодательного органа страны, передает BAQ.kz.

На заседании выступит Президент Касым-Жомарт Токаев. Ранее Глава государства сообщил, что намерен подвести итоги работы, проделанной за этот исторический период, а также обозначить ключевые цели и приоритеты нового этапа развития Казахстана.

Совместное заседание проходит в рамках закрытия VIII сессии Парламента. После этого, с 1 июля 2026 года, в соответствии с новой Конституцией, полномочия Парламента официально прекращаются.

Вчера, 29 июня, состоялось последнее пленарное заседание Сената, завершившее тридцатилетнюю историю верхней палаты.

Председатель Сената отметил, что двухпалатный Парламент, созданный на основе Конституции 1995 года, выполнил свою историческую миссию. По его словам, за эти годы законодательная власть сыграла ключевую роль в формировании современной правовой системы Казахстана и принятии решений, определивших политическое, экономическое и социальное развитие страны.

30 лет двухпалатного Парламента

За время работы двухпалатного Парламента состоялось более 890 пленарных заседаний Сената, принято свыше 3,5 тысячи законов, из которых более 350 были инициированы самими депутатами.

Кроме того, парламентарии провели более 60 парламентских слушаний, организовали свыше трех тысяч мероприятий различных форматов и направили в Правительство около трех тысяч депутатских запросов по вопросам, волнующим граждан.

Что изменится с 1 июля

Согласно новой Конституции, с 1 июля Казахстан переходит к новой модели законодательной власти. Уже в августе состоятся выборы в однопалатный Курултай, который придет на смену действующему Парламенту. Предполагается также создание института вице-президента и Казахстанского Народного Совета, который станет консультативно-совещательным органом с участием представителей общества.

Новая Конституция была подписана Президентом Касым-Жомартом Токаевым 17 марта 2026 года после проведения общенационального референдума. Документ вступает в силу с 1 июля.

Кроме того, в соответствии с обновленным Основным законом День Конституции теперь будет отмечаться 15 марта – в день проведения референдума.

Что еще меняет Новая Конституция Граждане смогут напрямую обращаться в Конституционный суд, если посчитают, что закон нарушает их права. Кроме того, правоохранительные органы будут обязаны разъяснять каждому задержанному его права, включая право на адвоката и телефонный звонок. С 1 июля начнет работать Национальный каталог товаров. Производители и продавцы будут обязаны регистрировать продукцию в единой системе, а покупатели смогут получать информацию о товарах через QR-коды. Новые требования также распространятся на работу маркетплейсов. В официальных документах вместо слова "тенге" будет использоваться написание "теңге". Также в законодательстве появятся новые официальные термины, соответствующие положениям новой Конституции.

Президент подписал ряд законов по новой Конституции