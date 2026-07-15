Около 4 тысяч кандидатов претендуют на 1250 мест в вузах МВД

В Казахстане продолжается приемная кампания в ведомственные вузы Министерства внутренних дел.

По данным МВД, в этом году весь процесс впервые переведен в цифровой формат через систему "Qyzmet-Police.kz".

С 15 июля абитуриенты приступят к сдаче нормативов по физической подготовке. Испытания будут проходить в территориальных департаментах полиции по месту жительства кандидатов.

Все этапы сдачи нормативов будут записываться на видео. Также будет организована прямая трансляция. Родители смогут лично наблюдать за процессом, что позволит сделать конкурсный отбор более открытым и прозрачным.

Как отметил начальник управления департамента по работе с личным составом МВД Сенбек Имангали, первый этап приемной кампании уже завершен. Кандидаты подали документы через цифровую систему, а результаты военно-врачебной комиссии также отражены в электронном виде.

"Бумажных личных дел, поездок по различным инстанциям и лишних контактов стало значительно меньше. Главная задача – сделать конкурс максимально открытым и понятным для всех", – отметил он.

После завершения физических испытаний материалы каждого кандидата направят в приемные комиссии вузов МВД. Там рассмотрят результаты ЕНТ, проверят документы и льготы, после чего примут решение на основе конкурсных показателей.

При необходимости абитуриентов могут пригласить на видеособеседование. Оно также будет записываться.

В этом году на 1250 учебных мест в ведомственных вузах МВД претендуют около четырех тысяч кандидатов.

В ведомстве призвали родителей и абитуриентов не доверять людям, которые обещают помочь с поступлением за деньги. В ведомстве подчеркнули, что все решения принимаются через цифровую систему, а каждый этап отбора фиксируется.

"Не тратьте свои средства и время на подобные предложения. Сегодня все ключевые процессы проходят открыто и контролируются", – подчеркнул Сенбек Имангали.

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