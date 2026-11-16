Около 500 лекарств планируют выпускать в Казахстане: Бектенов обсудил инвестиции с фармгигантами

В Казахстане прорабатывают восемь крупных инвестиционных проектов в фармацевтике на сумму свыше 390 млрд теңге. Они должны наладить выпуск около 500 наименований лекарств и создать новые рабочие места. Как расширить производство лекарств, сделать современное лечение доступнее и улучшить условия для инвесторов, Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с международными фармацевтическими компаниями на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата.

Здоровье нации в Конституции

Премьер-министр напомнил, что охрана здоровья нации впервые закреплена в Конституции Казахстана.

«В недавнем Послании народу Казахстана Глава государства также поставил задачу по опережающему строительству медицинских объектов с привлечением частного капитала. Для достижения этих целей Правительство реализует Концепцию развития здравоохранения до 2029 года и Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы. Эти стратегические документы предусматривают совершенствование медицинской помощи, внедрение инновационных технологий и укрепление лекарственного обеспечения», – отметил Олжас Бектенов.

Результаты, по данным Правительства, уже видны. Ожидаемая продолжительность жизни в стране приблизилась к 76 годам. Благодаря проекту «Модернизация сельского здравоохранения» медицинская помощь стала доступна примерно миллиону сельчан. За три года в регионах построили более 800 объектов здравоохранения, еще 70 в планах. Вместе с зарубежными инвесторами и международными финансовыми организациями строят многопрофильные, университетские и детские больницы.

Фармрынок вырос на треть

Объем фармацевтического рынка по итогам прошлого года превысил 1,2 трлн теңге, увеличившись на 31%. Восемь инвестиционных проектов на сумму свыше 390 млрд теңге рассчитаны на выпуск порядка 500 наименований лекарств.

Казахстан заметно продвинулся и в регулировании отрасли. В апреле страна первой в СНГ достигла третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы по методологии Всемирной организации здравоохранения и ввела принцип «единого окна». Лекарства из стран с высокими стандартами теперь можно зарегистрировать по ускоренной процедуре за 15 рабочих дней.

О чем просят фармкомпании

Свои предложения на заседании озвучили представители международного бизнеса во главе с исполнительным директором Американской торговой палаты в Казахстане (AmCham) Джеффом Эрлихом.

Посол США в Казахстане Джули Стаффт сделала акцент на стабильности. По ее словам, инвесторам в здравоохранении и фармацевтике нужен предсказуемый климат, а людям доступные лекарства.

Генеральный директор Johnson & Johnson Kazakhstan Адилет Назарбаев заговорил о деньгах. Он предложил усовершенствовать порядок включения лекарств в перечень государственного возмещения и поэтапно увеличивать финансирование здравоохранения, чтобы пациенты получали современные препараты, а система выдерживала растущие потребности населения.

Генеральный директор AstraZeneca Kazakhstan Елена Трогова встала на сторону пациентов с редкими заболеваниями. Чтобы их лечение не прерывалось, она предложила пересмотреть подходы к формированию перечня необходимых им препаратов.

Региональный директор Pfizer по Казахстану, Центральной Азии, Кавказу и Монголии, член Совета директоров AmCham Дмитрий Козенков видит будущее отрасли в локализации производства, защите интеллектуальной собственности и понятных правилах регулирования.

На вопросы бизнеса ответили заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Поручение Премьер-министра

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил профильным госорганам предметно рассмотреть предложения международных фармацевтических компаний и проработать меры для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в отрасли. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций, локализации производства лекарств, передовым технологиям и доступности качественной медицинской помощи.

Новые правила уже дали результат. Как писал BAQ.KZ, за девять месяцев 2026 года в Казахстане выдали 1 048 регистрационных удостоверений на лекарства, это больше, чем за весь прошлый год. По ускоренной процедуре зарегистрировали 16 лекарств и медицинских изделий, а следующим шагом к экспертизе регистрационных досье планируют подключить искусственный интеллект.