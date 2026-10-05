Около 6 тыс. жителей Ауэзовского района Алматы подключат к центральным инженерным сетям

В Ауэзовском районе Алматы завершили два крупных проекта по строительству инженерных сетей. Благодаря этому около 6 тыс. жителей микрорайона Достык и квартала улиц Саина, Шаляпина, Яссауи и Жандосова будут обеспечены центральными городскими коммуникациями. Об этом на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким района Абзал Егембердиев.

В микрорайоне Достык построили 15,7 км инженерных сетей, из них 14,6 км канализации и 1,1 км водопровода. Новая инфраструктура охватывает 800 домов, где проживают около 3,5 тыс. человек.

Еще 24,8 км сетей проложили во второй очереди квартала улиц Саина, Шаляпина, Яссауи и Жандосова. Здесь построено по 12,4 км канализационных и водопроводных сетей. Проект охватил 500 частных домов, в которых проживают порядка 2,5 тыс. человек.

В совокупности порядка шести тысяч жителей этих территорий будут обеспечены центральными городскими коммуникациями. Это результат завершенных проектов по строительству инженерных сетей, — отметил Абзал Егембердиев.

Одновременно в районе продолжается обновление уже действующей коммунальной инфраструктуры. По линии «Алматы Су» завершена реконструкция 2,5 км канализационных сетей в микрорайонах № 8, № 10, Тастак-1, Сайран, а также на улице Саина.

ТОО «Алматинские тепловые сети» реконструировало 2,1 км теплосетей в микрорайонах Мамыр-1, Мамыр-3, Таугуль-1, Аксай-2 и Аксай-4, а также на улице Саина и проспекте Райымбека.

Работы на коммунальной инфраструктуре продолжаются. Сейчас реконструируется 5,3 км сетей водоснабжения в микрорайоне № 1 и 600 метров тепловых сетей в микрорайонах № 5, Аксай-4 и Жетысу-2. Завершить их планируется до 15 октября 2026 года.

Реконструкция охватывает и сети водоснабжения, и теплоснабжения, — сказал аким района.

В районе также обновляют систему наружного освещения. С начала года восстановлено 35 км кабельных сетей, установлено 234 опоры и заменено 1 859 светильников.

До конца 2026 года планируется восстановить еще 8 км кабельных сетей, установить 35 опор освещения и заменить 474 светильника. На эти работы выделено 900 млн тенге.

Работы по развитию и обновлению инженерной и коммунальной инфраструктуры в Ауэзовском районе продолжаются.

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