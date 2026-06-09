Казахстан принял около 80 тысяч иностранных пациентов за год

В 2025 году Казахстан посетили около 80 тысяч иностранных пациентов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

По его словам, одним из наиболее перспективных направлений для дальнейшего роста туристической отрасли остается медицинский туризм.

"Главное преимущество Казахстана заключается в сочетании высокого качества предоставляемых услуг и их доступной стоимости. В прошлом году Казахстан принял около 80 тысяч иностранных пациентов", – сказал министр.

Он отметил, что сегодня десять казахстанских медицинских организаций имеют международную аккредитацию JCI.

Для дальнейшего развития направления Министерство туризма и спорта совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает Дорожную карту по развитию медицинского туризма на 2026-2028 годы.

Что известно о развитии медицинского туризма в Казахстане

По данным Ассоциации медицинского туризма, количество иностранных пациентов в Казахстане выросло с 1,2 тысячи человек в 2022 году до 80 тысяч в 2024 году.

Одним из факторов роста называют сравнительно невысокую стоимость медицинских услуг. По данным Центра развития города Астаны, операция по шунтированию сердца в Казахстане обходится примерно в 80 раз дешевле, чем в США, и в 11 раз дешевле, чем в Сингапуре.

Ранее депутаты отмечали, что развитию отрасли может способствовать создание единого оператора медицинского туризма, который помогал бы иностранным пациентам с организацией лечения, трансфера, проживания и сопровождения.

Еще в 2025 году предлагалось рассмотреть возможность внедрения специальной цифровой медицинской визы для иностранцев, приезжающих в Казахстан на лечение.

По мнению экспертов, медицинский туризм может стать одной из экспортно ориентированных отраслей экономики и укрепить позиции Казахстана как медицинского хаба Центральной Азии.