Поддержка кооперационных проектов должна быть ориентирована на инновации и создание производств с высокой добавленной стоимостью, считает Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Такое заявление он сделал во время расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Шымкенте, передает BAQ.kz.

Олжас Бектенов подчеркнул, что одним из ключевых факторов устойчивого развития экономик государств-членов ЕАЭС остаются промышленность и агропромышленный комплекс.

По его словам, важно стимулировать использование цифровых решений и искусственного интеллекта через демонстрационные центры, стартапы и отраслевые центры компетенций.

«Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом работы ЕАЭС. Необходимо последовательно устранять существующие ограничения, которые снижают доверие и интеграционный эффект, а также не допускать появления новых. Комиссия должна играть активную роль в мониторинге соблюдения обязательств и оперативно реагировать на возникающие проблемы в целях защиты интересов бизнеса и граждан государств-членов. В целом хочу подчеркнуть важность формирования конкурентной среды в торговле, как связующего звена любого интеграционного объединения», – отметил Олжас Бектенов.

Также он отметил, что внешнеторговая политика в рамках ЕАЭС позволяет создать дополнительные возможности для экспорта товаров государств-членов. Перспективными направлениями названы страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также взаимодействие с авторитетными региональными объединениями.

Ранее в ходе заседения Олжас Бектенов предложил создать платформу координации грузопотоков ЕАЭС на базе ИИ. Напомним, в Шымкенте в эти дни проходят заседания Евразийского межправительственного совета.