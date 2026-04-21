  • Главная
  • Новости
Олжас Бектенов: Поддержка людей с инвалидностью остается приоритетом государства

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства подчеркнул, что ключевой задачей государства остается всесторонняя поддержка граждан с ограниченными возможностями.

На повестке заседания – меры по реализации инклюзивной политики.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает социальную ориентированность нашего государства.

В новой Конституции развитие человеческого капитала, права лиц с инвалидностью, равенство возможностей, создание доступной среды, закреплены в качестве стратегического направления деятельности государства.

Наша задача – всесторонняя поддержка лиц с ограниченными возможностями.

В этой связи по поручению Главы государства Правительством принята Концепция инклюзивной политики до 2030 года», — отметил Олжас Бектенов.

Самое читаемое

Наверх