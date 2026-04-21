Олжас Бектенов: Поддержка людей с инвалидностью остается приоритетом государства
На повестке заседания – меры по реализации инклюзивной политики.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства подчеркнул, что ключевой задачей государства остается всесторонняя поддержка граждан с ограниченными возможностями.
«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает социальную ориентированность нашего государства.
В новой Конституции развитие человеческого капитала, права лиц с инвалидностью, равенство возможностей, создание доступной среды, закреплены в качестве стратегического направления деятельности государства.
Наша задача – всесторонняя поддержка лиц с ограниченными возможностями.
В этой связи по поручению Главы государства Правительством принята Концепция инклюзивной политики до 2030 года», — отметил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось о том, какие выплаты получают семьи в Казахстане.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
- Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта
- Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина
- В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км