Олжас Бектенов: Поддержка людей с инвалидностью остается приоритетом государства

Сегодня 2026, 09:24

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства подчеркнул, что ключевой задачей государства остается всесторонняя поддержка граждан с ограниченными возможностями.

На повестке заседания – меры по реализации инклюзивной политики.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает социальную ориентированность нашего государства. В новой Конституции развитие человеческого капитала, права лиц с инвалидностью, равенство возможностей, создание доступной среды, закреплены в качестве стратегического направления деятельности государства. Наша задача – всесторонняя поддержка лиц с ограниченными возможностями. В этой связи по поручению Главы государства Правительством принята Концепция инклюзивной политики до 2030 года», — отметил Олжас Бектенов.

