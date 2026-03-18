На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость обеспечить принятие новых конституционных законов, направленных на реализацию норм новой Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ.

«По линии Правительства необходимо обеспечить принятие новых конституционных законов "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и "О статусе столицы Республики Казахстан". Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами поручаю до 15 апреля разработать и внести в Правительство проекты соответствующих законов», - отметил Премьер-министр.

Также глава Правительства подчеркнул, что в рамках новой Конституции предусмотрено введение специального правового режима «города ускоренного развития» для ускоренного экономического развития отдельных регионов.

«Необходимо ускорить рассмотрение в Парламенте проекта Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау" с внесением на подпись Главе государства до конца марта. Вчера Президент подписал указ "О мерах по реализации Конституции республики Казахстан". Необходимо до 7 апреля утвердить План по продвижению новой Конституции», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству юстиции совместно с заинтересованными госорганами поручено до 1 апреля внести в Аппарат Правительства проект соответствующего плана. Всем центральным и местным госорганам, а также квазигоссектору поручено принять исчерпывающие меры для его реализации.

Ранее Премьер поручил ответственным государственным органам обеспечить массовое издание новой Конституции Казахстана.