В Правительстве назвали дедлайны по новой модели развития городов
Поручения даны сразу нескольким министерствам.
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость обеспечить принятие новых конституционных законов, направленных на реализацию норм новой Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ.
«По линии Правительства необходимо обеспечить принятие новых конституционных законов "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и "О статусе столицы Республики Казахстан". Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами поручаю до 15 апреля разработать и внести в Правительство проекты соответствующих законов», - отметил Премьер-министр.
Также глава Правительства подчеркнул, что в рамках новой Конституции предусмотрено введение специального правового режима «города ускоренного развития» для ускоренного экономического развития отдельных регионов.
«Необходимо ускорить рассмотрение в Парламенте проекта Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау" с внесением на подпись Главе государства до конца марта. Вчера Президент подписал указ "О мерах по реализации Конституции республики Казахстан". Необходимо до 7 апреля утвердить План по продвижению новой Конституции», - подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству юстиции совместно с заинтересованными госорганами поручено до 1 апреля внести в Аппарат Правительства проект соответствующего плана. Всем центральным и местным госорганам, а также квазигоссектору поручено принять исчерпывающие меры для его реализации.
Ранее Премьер поручил ответственным государственным органам обеспечить массовое издание новой Конституции Казахстана.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана