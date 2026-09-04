Бектенов: поручения Президента по масштабному строительству должны быть реализованы опережающими темпами
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов Алматинской области, где был представлен новый аким региона Чингис Аринов.
Роман Скляр зачитал письмо Президента Касым-Жомарта Токаева о выдвижении на должность акима Алматинской области двух кандидатов – бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и заместителя акима области Гани Майлыбаева.
В голосовании приняли участие 178 депутатов. По итогам открытого голосования кандидатуру Чингиса Аринова поддержали 83% депутатов.
После этого соответствующим указом Президента Казахстана Чингис Аринов был назначен акимом Алматинской области.
На встрече с активом региона Олжас Бектенов поблагодарил Марата Султангазиева за работу по социально-экономическому развитию области и представил нового руководителя региона.
Какие задачи поставлены перед новым акимом
Премьер-министр обозначил ключевые направления работы акимата. Особое внимание необходимо уделить развитию социальной, инженерной, энергетической и водной инфраструктуры, а также сокращению разрыва между городом и сельскими населенными пунктами.
В сфере здравоохранения Алматинской области дополнительно выделены средства на реализацию новых проектов. В их числе – строительство перинатального центра и поликлиники в Карасайском районе, модернизация инфекционной больницы в Каскелене и родильного отделения в Илийском районе.
Олжас Бектенов поручил обеспечить своевременное завершение строительства объектов и жесткий контроль за целевым использованием выделенных средств. Для усиления контроля будет применяться механизм цифрового тенге.
Отдельно Премьер-министр подчеркнул необходимость активного привлечения отечественных производителей при реализации строительных проектов. Речь идет о местных строительных компаниях, казахстанских строительных материалах и оборудовании.
Развитие инфраструктуры и экономики
Среди приоритетов также названы повышение доступности социальных услуг в сельской местности, развитие коммунальной инфраструктуры и снижение аварийности сетей.
Акимату поручено поэтапно модернизировать системы водо-, тепло- и электроснабжения, а также водоотведения. Кроме того, необходимо работать над созданием новых источников генерации электроэнергии.
В агропромышленном комплексе акцент сделан на развитии орошаемого земледелия, сокращении потерь воды и широком внедрении водосберегающих технологий.
Отдельное внимание уделено состоянию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. Премьер-министр поручил активизировать ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры региона.
В числе других задач – привлечение инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности, туризма и малого и среднего бизнеса.
Особая роль отведена городу Алатау, который рассматривается как новая точка экономического роста региона.
Олжас Бектенов подчеркнул, что поставленные Главой государства задачи должны реализовываться системно и комплексно. Перед новым руководством области стоит задача обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить качество жизни его жителей.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова акимом Алматинской области.
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