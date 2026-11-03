Олжас Бектенов представил нового вице-премьера и министра транспорта Асель Жанасову
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства транспорта нового руководителя Асель Жанасову, назначенную указом Президента заместителем Премьер-министра и министром транспорта.
Глава Правительства поблагодарил Нурлана Сауранбаева за работу на посту министра и отметил опыт его преемницы.
В разные годы Асель Жанасова возглавляла холдинг «Зерде» и национальную компанию «Казпочта», работала вице-министром торговли и интеграции, советником Президента и заместителем руководителя Администрации Президента.
Во время представления Бектенов обозначил задачи транспортной отрасли в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».
«Следующий год объявлен Президентом Годом масштабного строительства, в том числе в части транспортной инфраструктуры. Задачи ясны. С учетом географического положения страны надо максимально использовать потенциал. В следующем году запланирована сдача крупных проектов по всем направлениям транспортной отрасли. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию», - заявил Премьер-министр.
Среди приоритетов на 2027 год названы завершение реконструкции автомобильных пунктов пропуска, повышение качества строительства республиканских и местных дорог, развитие придорожной инфраструктуры и укрепление транспортно-логистического потенциала Казахстана.
Напомним, 3 ноября Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности министра транспорта и назначил на этот пост Асель Жанасову, которая одновременно стала заместителем Премьер-министра.
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