Олжас Бектенов призвал поднять статус человека труда в эпоху цифровизации
Рабочие специальности должны обрести престиж, заявил Бектенов.
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На заседании Правительства под председательством Олжаса Бектенова, Премьер‑министра Казахстана, обсуждены меры по развитию и цифровизации рынка труда, включая приоритеты на ближайшую перспективу, передает BAQ.KZ.
Глава правительства напомнил о задачах, поставленных Президентом: обеспечить трудоустройство 3,3 млн казахстанцев к 2030 году, включая 2,3 млн молодых людей. В связи с этим необходимо осуществить глубокую трансформацию рынка труда: изменяются требования к профессиям, ряд специальностей меняется или исчезает, появляются новые.
"В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, основной упор необходимо сделать на повышение статуса человека труда и рабочих специальностей. Они должны соответствовать современным требованиям", — заявил Бектенов.
Он акцентировал внимание на том, что создание качественных рабочих мест возможно благодаря масштабным логистическим и энергетическим проектам, а также активному внедрению цифровых решений. Это комплексный подход, направленный на рост занятости через новые отрасли и технологии.
Также премьер рекомендовал министерству труда и соцзащиты, профильным отраслевым ведомствам и акиматам усиливать взаимодействие и оперативно реагировать на изменения в потребностях рынка труда. Важно, чтобы координация была системной, а принимаемые меры — своевременными и эффективными.
Ранее сообщалось, что ИИ-агенты будут помогать казахстанцам искать работу.
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