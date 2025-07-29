На заседании Правительства под председательством Олжаса Бектенова, Премьер‑министра Казахстана, обсуждены меры по развитию и цифровизации рынка труда, включая приоритеты на ближайшую перспективу, передает BAQ.KZ.

Глава правительства напомнил о задачах, поставленных Президентом: обеспечить трудоустройство 3,3 млн казахстанцев к 2030 году, включая 2,3 млн молодых людей. В связи с этим необходимо осуществить глубокую трансформацию рынка труда: изменяются требования к профессиям, ряд специальностей меняется или исчезает, появляются новые.

"В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, основной упор необходимо сделать на повышение статуса человека труда и рабочих специальностей. Они должны соответствовать современным требованиям", — заявил Бектенов.

Он акцентировал внимание на том, что создание качественных рабочих мест возможно благодаря масштабным логистическим и энергетическим проектам, а также активному внедрению цифровых решений. Это комплексный подход, направленный на рост занятости через новые отрасли и технологии.

Также премьер рекомендовал министерству труда и соцзащиты, профильным отраслевым ведомствам и акиматам усиливать взаимодействие и оперативно реагировать на изменения в потребностях рынка труда. Важно, чтобы координация была системной, а принимаемые меры — своевременными и эффективными.

Ранее сообщалось, что ИИ-агенты будут помогать казахстанцам искать работу.