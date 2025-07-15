Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал громкое уголовное дело, связанное с хищением средств в фонде Перизат Кайрат. В ответ на вопрос журналиста о возможных мерах ужесточения регулирования благотворительной деятельности он заявил, что ситуация требует законодательных изменений, передает BAQ.KZ.

"Да, я, конечно, в курсе этой ситуации. Жизнь показывает, что, к сожалению, нецелевым способом расходуются не только бюджетные средства, но и пожертвования граждан. Это — яркий пример, и, надо сказать, не единственный. Просто данный кейс — наиболее громкий", — отметил Бектенов.

Глава правительства подчеркнул необходимость корректировки законодательства, регулирующего деятельность благотворительных фондов.

"На мой взгляд, нужны законодательные изменения, чтобы расходование пожертвований было подотчётным, подконтрольным и прозрачным. Думаю, на основе материалов, которые предоставят правоохранительные органы, мы получим понимание механизмов хищений и сможем принять соответствующие поправки для профилактики подобных нарушений в будущем", — добавил он.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.