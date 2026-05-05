Бектенов взял под личный контроль ситуацию после взрыва в Усть-Каменогорске

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным органам принять необходимые меры в связи со взрывом на производственном объекте в Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.

На заседании Правительства глава Кабмина поручил оперативно установить причины и последствия ЧС.

"По поводу взрыва, произошедшего в Усть-Каменогорске, утром я дал необходимые поручения. Министерствам по чрезвычайным ситуациям и экологии, а также акимату области необходимо принять все меры и доложить мне. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем", - заявил Олжас Бектенов.

Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорск произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.

В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций. На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные и разведывательные работы.

Создан оперативный штаб, обстоятельства случившегося устанавливаются.