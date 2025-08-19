Председатель правления "КТЖ" Талгат Алдыбергенов на брифинге в Правительстве охарактеризовал заместителя генерального директора по локомотивному хозяйству ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Асана Умбетова как специалиста "болеющего за работу", передает BAQ.KZ.

Ранее в сети появилось видео с Умбетовым, который во время онлайн-собрания выражался нецензурной лексикой, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

"Когда я увидел видео, я ему перезвонил, переговорил. Почему эмоционально ответил? Эмоции прервали холодный разум. Он болеет за работу. Мы проговорили с ним об этом, о том, что так разговаривать нельзя. Это было производственное совещание. Он болеет за работу", - сказал Талгат Алдыбергенов.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев отметил, что руководитель не имеет права так выражаться. Он также подчеркнул отношение Умбетова к работе.

"Я его лично знаю. Он сопереживающий человек, и это не внутреннее чванство чиновника, а именно переживание за работу".

Ранее сообщаслоь, что Асан Умбетов получил выговор за нецензурную лексику на онлайн-собрании.