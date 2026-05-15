  • Главная
  • Новости
  • Скандал с фельдшером в Алматы: скорая заявила о "неадекватном поведении" пациентки

Скандал с фельдшером в Алматы: скорая заявила о "неадекватном поведении" пациентки

По информации ССМП, медицинский работник более шести лет работает в системе скорой помощи. За это время жалоб со стороны пациентов на него не поступало. Также сообщается, что фельдшер женат и воспитывает маленького ребёнка.

Сегодня 2026, 11:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня 2026, 11:53
Сегодня 2026, 11:53
125
Фото: BAQ.KZ

В Службе скорой медицинской помощи Алматы прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о якобы домогательствах со стороны фельдшера к пациентке во время вызова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в ССМП Алматы, по данному факту было проведено внутреннее служебное расследование. По итогам проверки сведения, опубликованные в интернете, подтверждения не нашли.

"Проверка не подтвердила сведения, опубликованные в интернете о якобы недопустимых действиях медицинского работника", - сообщили в Службе скорой медицинской помощи Алматы.

Согласно служебной записке фельдшера, по прибытии на вызов пациентке была оказана первая медицинская помощь в соответствии с утверждёнными медицинскими протоколами. Также женщине предложили госпитализацию, однако она отказалась.

В службе скорой помощи отметили, что для исключения сердечной патологии и с учётом жалоб пациентки медик провёл электрокардиографию (ЭКГ). После осмотра актив был передан в поликлинику по месту прикрепления.

Кроме того, в ССМП заявили, что из-за "неадекватного поведения пациентки" фельдшер якобы был вынужден вызвать сотрудников полиции по номеру 102 и написать заявление на месте происшествия.

"После распространения недостоверной информации в социальных сетях медицинский работник обратился в правоохранительные органы для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации", - добавили в службе.

По информации ССМП, медицинский работник более шести лет работает в системе скорой помощи. За это время жалоб со стороны пациентов на него не поступало. Также сообщается, что фельдшер женат и воспитывает маленького ребёнка.

О чем речь

Ранее жительница Алматы опубликовала в Threads эмоциональный пост, в котором заявила, что подверглась домогательствам со стороны сотрудника скорой помощи во время ночного вызова 14 мая. По словам девушки, она вызвала бригаду из-за плохого самочувствия около двух часов ночи.

Автор публикации утверждала, что во время осмотра фельдшер якобы начал прикасаться к её интимным местам под предлогом медицинского обследования. Кроме того, девушка заявила, что, когда попыталась взять телефон и вызвать полицию, мужчина якобы отобрал у неё устройство и пытался удерживать её в квартире. По её словам, ситуацию удалось остановить только после того, как на крики сбежались соседи.

Пост быстро распространился в социальных сетях и вызвал широкий общественный резонанс. После публикации в Департаменте полиции Алматы сообщили, что Управлением полиции Жетысуского района начата проверка. В полиции заявили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям участников инцидента.

Самое читаемое

Наверх