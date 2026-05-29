"Он всё ещё сыроват": Дастана Сатпаева оценили в Англии

Фан-аккаунт TheBluesFeed лондонского клуба Chelsea FC обратил внимание на выступления нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева и оставил о нём яркий отзыв, отметив как сильные стороны игрока, так и зоны для развития.

По мнению авторов публикации, 18-летний форвард уже сейчас производит впечатление футболиста с большим потенциалом.

"Этот парень выглядит как талант высочайшего класса. Он всё ещё сыроват в некоторых аспектах, но есть одна вещь, которой невозможно научить, – это удары по мячу, а у него они просто сумасшедшие!", – говорится в посте TheBluesFeed в соцсети Х.

Сейчас молодой нападающий выступает за FC Kairat, продолжая получать игровую практику в чемпионате Казахстана. При этом ожидается, что после достижения 18-летия в августе он может оформить переход в Англию и присоединиться к системе Chelsea FC.

В последнем матче 12-го тура Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" с участием Сатпаева уступил на выезде FC Ordabasy со счетом 1:2. Несмотря на результат, внимание к молодому форварду продолжает расти, а его имя всё чаще звучит в контексте европейского футбола.

Ранее в республике Дастана Сатпаева наградили молодежной госпремией «Дарын».

