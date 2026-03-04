Адвокат семьи погибшего Асылбек Абдраимов раскрыл редакции BAQ.KZ новые подробности жестокого убийства отца семерых детей в Талгаре Алматинской области. По его словам, трагедия произошла 14 февраля в съемной квартире, где в момент происшествия находились четверо несовершеннолетних детей. Мужчина был найден мертвым с множественными ножевыми ранениями. Подробнее — в материале.

По его словам, в момент трагедии в квартире находились четверо несовершеннолетних детей. Полиция прибыла на место после звонка соседки, которая услышала крики о помощи.

«Это произошло в съемной квартире в Талгаре. На фоне семейно-бытового конфликта дома находились четверо несовершеннолетних детей. Полиция приехала после вызова соседки. Когда открыли дверь, потерпевший уже был мертв — он лежал у двери весь в крови. В квартире находились две взрослые женщины — теща и бывшая жена, мать четверых детей», — рассказал адвокат корреспонденту BAQ.KZ.

По словам Абдраимова, женщина после произошедшего пыталась скрыться.

«Бывшая жена спряталась на балконе, а теща находилась рядом с телом. Соседи услышали крики. После этого и вызвали полицию», — сообщил он корреспонденту BAQ.KZ.

Как отметил адвокат, конфликт, по предварительной информации, мог возникнуть из-за продажи лошадей без ведома мужчины.

«Супруга вместе с подругой продала лошадей — одну лошадь и двух жеребят — без разрешения собственника. Мужчина 11 февраля написал заявление в полицию. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Мы предполагаем, что конфликт мог произойти именно на этой почве, но окончательные выводы сделает следствие», — пояснил Абдраимов корреспонденту BAQ.KZ.

Погибший родился 15 октября 1978 года. У него осталось семеро детей: трое взрослых от первого брака и четверо несовершеннолетних от второго.

Особую тревогу, по словам адвоката, вызывает состояние детей, которые стали свидетелями трагедии.

«Четверо несовершеннолетних детей находились в квартире и все это видели. Дом был весь в крови. Представьте, какой это психологический удар для них. Сейчас им срочно нужна психологическая помощь. Но на данный момент с ними никто не работает», — отметил он.

По его словам, дети сейчас находятся у родственников матери. При этом адвокат считает необходимым оказать им государственную поддержку.

«Нужно организовать психологическую помощь и проверить состояние детей — как психологическое, так и физическое. Им сейчас крайне тяжело», — добавил Абдраимов.

Юрист также сообщил, что ранее в отношении матери детей уже поднимался вопрос в органах опеки.

«Насколько нам известно, ранее в органах образования и опеки уже рассматривался вопрос по поводу ее поведения как матери. Ей выносились предупреждения», — сказал он.

Расследование уголовного дела продолжается. Интересы семьи погибшего представляют адвокаты Асылбек Абдраимов и Жандос Палманов.

Напомним, в Талгаре Алматинской области расследуют жестокое убийство мужчины. По предварительным данным, ему нанесли более 30 ножевых ранений. По факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.