Онлайн-формат сделал госуслугу комфортнее для жителей региона

Свыше 1700 жителей Акмолинской области воспользовались услугой электронной очереди для прохождения медико-социальной экспертизы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Пилотный проект по внедрению электронной очереди стартовал в регионе 20 ноября 2025 года. В ведомстве сообщили, что новая цифровая услуга уже показала первые положительные результаты.

Запись без живых очередей

Система позволяет гражданам заранее планировать визит в отделы медико-социальной экспертизы по предварительной записи. Пользователи могут самостоятельно выбрать удобную дату и время посещения, что помогает избежать ожидания в живых очередях и делает получение госуслуги более комфортным.

Процедура записи реализована через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.

Для бронирования времени необходимо авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи и выбрать соответствующую услугу в личном кабинете. После этого система автоматически определяет нужный отдел медико-социальной экспертизы по месту проживания заявителя.

Как работает система

После успешного бронирования пользователю приходит SMS-уведомление с указанием даты, времени, адреса отдела и номера талона.

Кроме того, за три дня до назначенного визита гражданину направляется дополнительное SMS-напоминание.

В случае необходимости запись можно отменить через личный кабинет. Если пользователь не приходит в назначенное время, система автоматически аннулирует бронь и уведомляет об этом гражданина.

Пилотный проект могут расширить на весь Казахстан

В Министерстве труда сообщили, что пилотный проект в Акмолинской области продлится до декабря 2026 года.

После завершения тестирования ведомство проведёт анализ эффективности новой системы и примет решение о её дальнейшем масштабировании во всех регионах Казахстана.

