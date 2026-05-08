Онлайн-формат сделал госуслугу комфортнее для жителей региона
Цифровая услуга для МСЭ упростила жизнь жителям Акмолинской области
Свыше 1700 жителей Акмолинской области воспользовались услугой электронной очереди для прохождения медико-социальной экспертизы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Пилотный проект по внедрению электронной очереди стартовал в регионе 20 ноября 2025 года. В ведомстве сообщили, что новая цифровая услуга уже показала первые положительные результаты.
Запись без живых очередей
Система позволяет гражданам заранее планировать визит в отделы медико-социальной экспертизы по предварительной записи. Пользователи могут самостоятельно выбрать удобную дату и время посещения, что помогает избежать ожидания в живых очередях и делает получение госуслуги более комфортным.
Процедура записи реализована через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.
Для бронирования времени необходимо авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи и выбрать соответствующую услугу в личном кабинете. После этого система автоматически определяет нужный отдел медико-социальной экспертизы по месту проживания заявителя.
Как работает система
После успешного бронирования пользователю приходит SMS-уведомление с указанием даты, времени, адреса отдела и номера талона.
Кроме того, за три дня до назначенного визита гражданину направляется дополнительное SMS-напоминание.
В случае необходимости запись можно отменить через личный кабинет. Если пользователь не приходит в назначенное время, система автоматически аннулирует бронь и уведомляет об этом гражданина.
Пилотный проект могут расширить на весь Казахстан
В Министерстве труда сообщили, что пилотный проект в Акмолинской области продлится до декабря 2026 года.
После завершения тестирования ведомство проведёт анализ эффективности новой системы и примет решение о её дальнейшем масштабировании во всех регионах Казахстана.
