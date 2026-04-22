ООН выступила за развитие ВИЭ и цифровую трансформацию на саммите в Астане

Заместитель Генерального секретаря Организация Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа выступил на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане и заявил о необходимости усиления международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, мир сталкивается с нарастающими вызовами, связанными с климатическими изменениями и социально-экономическим неравенством.

«Мы все еще далеки от равного доступа к базовым услугам, включая чистую питьевую воду и современные технологии. Климатический кризис особенно остро ощущается в регионах, находящихся на передовой его последствий», — отметил Ли Цзюньхуа.

Он подчеркнул, что технологическое развитие открывает новые возможности, однако требует взвешенного подхода.

«Глобальные вызовы требуют глобальных решений. Только через международное сотрудничество, развитие возобновляемой энергетики и цифровую трансформацию мы сможем обеспечить устойчивое будущее», — заявил представитель ООН.

Отдельное внимание он уделил вопросам стратегического планирования и устойчивого управления ресурсами.

«Особое значение имеет долгосрочное планирование, в том числе в вопросах управления водными ресурсами и экологической устойчивости, которые остаются ключевыми для будущего развития», — подчеркнул он.

По словам Ли Цзюньхуа, достижение устойчивого развития возможно только при консолидации усилий.

«Устойчивое развитие возможно лишь при объединении усилий государств, бизнеса и международных организаций», — заключил он.

Напомним, региональный экологический саммит RES 2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. В нём принимают участие представители государств Центральной Азии, международных организаций и эксперты, обсуждающие вопросы климата, водных ресурсов, энергетики и устойчивого развития.