ООН выступила за развитие ВИЭ и цифровую трансформацию на саммите в Астане
В ООН заявили о необходимости глобального сотрудничества для решения климатических и цифровых вызовов.
Заместитель Генерального секретаря Организация Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа выступил на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане и заявил о необходимости усиления международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, мир сталкивается с нарастающими вызовами, связанными с климатическими изменениями и социально-экономическим неравенством.
«Мы все еще далеки от равного доступа к базовым услугам, включая чистую питьевую воду и современные технологии. Климатический кризис особенно остро ощущается в регионах, находящихся на передовой его последствий», — отметил Ли Цзюньхуа.
Он подчеркнул, что технологическое развитие открывает новые возможности, однако требует взвешенного подхода.
«Глобальные вызовы требуют глобальных решений. Только через международное сотрудничество, развитие возобновляемой энергетики и цифровую трансформацию мы сможем обеспечить устойчивое будущее», — заявил представитель ООН.
Отдельное внимание он уделил вопросам стратегического планирования и устойчивого управления ресурсами.
«Особое значение имеет долгосрочное планирование, в том числе в вопросах управления водными ресурсами и экологической устойчивости, которые остаются ключевыми для будущего развития», — подчеркнул он.
По словам Ли Цзюньхуа, достижение устойчивого развития возможно только при консолидации усилий.
«Устойчивое развитие возможно лишь при объединении усилий государств, бизнеса и международных организаций», — заключил он.
Напомним, региональный экологический саммит RES 2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. В нём принимают участие представители государств Центральной Азии, международных организаций и эксперты, обсуждающие вопросы климата, водных ресурсов, энергетики и устойчивого развития.
