В Актобе участников рекламного видеоролика привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По данным городского Департамента полиции, в социальных сетях распространилось видео, на котором девушка во время движения автомобиля высунулась из окна, рекламируя одно из заведений общественного питания города.

Подобные действия квалифицируются как нарушение требований безопасности и создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, отметили в правоохранительных органах.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники патрульной полиции установили водителя транспортного средства и пассажирку. Оба участника инцидента привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что любые действия, связанные с созданием контента или рекламных материалов, не должны сопровождаться нарушением ПДД и подвергать опасности участников дорожного движения.

Ранее кызылординку осудили за схему заработка на просмотре роликов.