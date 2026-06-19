Опасную рекламу сняли в движущемся автомобиле в Актобе
Создателей рекламного ролика привлекли к ответственности.
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В Актобе участников рекламного видеоролика привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По данным городского Департамента полиции, в социальных сетях распространилось видео, на котором девушка во время движения автомобиля высунулась из окна, рекламируя одно из заведений общественного питания города.
Подобные действия квалифицируются как нарушение требований безопасности и создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, отметили в правоохранительных органах.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники патрульной полиции установили водителя транспортного средства и пассажирку. Оба участника инцидента привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
В ведомстве подчеркнули, что любые действия, связанные с созданием контента или рекламных материалов, не должны сопровождаться нарушением ПДД и подвергать опасности участников дорожного движения.
Ранее кызылординку осудили за схему заработка на просмотре роликов.
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