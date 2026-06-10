Кызылординку осудили за схему заработка на просмотре роликов

В Кызылорде вынесен приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros.

Расследование по делу провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области.

По данным следствия, организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом заработка на просмотре коротких видеороликов и фильмов через платформу WornerBros.

Для участия необходимо было зарегистрироваться по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тысяч до 11 миллионов тенге. При этом вкладчикам обещали ежедневный доход до 735 тысяч тенге.

Дополнительные бонусы начислялись за привлечение новых участников, что способствовало расширению схемы. Для поиска вкладчиков использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи.

В ходе расследования установлены криптокошельки, через которые аккумулировались и переводились средства участников. С санкции суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3 млн USDT.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Алматы были вскрыты фантомные стройки на 490 млн тенге.

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