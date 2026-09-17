Опасный трюк на четвертом этаже устроили школьницы в Балхаше

В городе Балхаш две восьмилетние школьницы устроили опасную игру на четвертом этаже жилого дома. Девочки перебирались из окна одной комнаты на балкон, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происходящем поступило в дежурную часть отдела полиции Балхаша. Очевидцы сообщили, что дети на четвертом этаже жилого дома перебираются через окно соседней комнаты на балкон.

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Прибывшие на место полицейские установили личности детей. Ими оказались две восьмилетние ученицы третьего класса одной из городских школ.

Как рассказали сами девочки, в квартире им ничего не угрожало. На опасный поступок они решились ради забавы, не осознавая возможных последствий.

По результатам проверки родителей школьниц привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми.

С несовершеннолетними полицейские провели профилактическую беседу и объяснили, к каким последствиям могут привести подобные действия.

В Департаменте полиции Карагандинской области призвали родителей не оставлять детей без должного контроля и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения.

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