OpenAI отказалась от IPO в 2026 году из-за рисков ИИ

OpenAI, разработчик ChatGPT, не планирует проводить IPO до конца 2026 года. Об этом глава компании Сэм Альтман заявил в интервью Fortune. По его словам, сейчас выход на биржу был бы неудачным решением на фоне растущего внимания к безопасности искусственного интеллекта.

«Учитывая все, что происходит вокруг безопасности, сейчас был бы неподходящий момент для выхода на биржу. И мы не испытываем давления по этому поводу», – сказал Альтман.

При этом ранее OpenAI уже подала конфиденциальные документы для проведения IPO. В июне сообщалось, что компания рассматривала возможность листинга уже осенью 2026 года, однако сроки могли измениться.

В компании обсуждают возможность замедлить развитие ИИ

В интервью Альтман также признал, что появление искусственного интеллекта, который может выйти за рамки человеческого контроля, в принципе возможно. Он заявил, что OpenAI готова при необходимости приостанавливать или останавливать обучение моделей, если требования безопасности не будут соблюдены.

Кроме того, глава OpenAI допустил, что крупнейшие разработчики ИИ могут договориться о совместных мерах для снижения рисков и замедления развития наиболее мощных систем, пока механизмы безопасности не успевают за их возможностями.

IPO OpenAI теперь ожидается не раньше 2027 года. При этом конкретную дату выхода на биржу компания пока не называла.

Читай также:

OpenAI станет партнером крупного AI-хакатона в Астане

OpenAI заявила о решении «задачи тысячелетия»