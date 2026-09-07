OpenAI станет партнером крупного AI-хакатона в Астане

23 сентября в Астане пройдет HackAlem AI – масштабный хакатон для разработчиков, студентов, молодых IT-специалистов и технологических энтузиастов. Одним из партнеров проекта выступает OpenAI.

Участникам предоставят технологические ресурсы и призы общей стоимостью $1,1 млн. В эту сумму входят $600 тыс. в API-токенах OpenAI, доступ к Codex на $300 тыс., еще $100 тыс. в API-токенах для победителей, а также $100 тыс. денежного призового фонда. Именно такая разбивка указана на официальном сайте HackAlem AI.

Хакатон пройдет полностью офлайн в Астане. Организаторы рассчитывают собрать до 2 500 участников. За ограниченное время командам предстоит пройти путь от идеи до работающего AI-решения и представить проекты, способные решать реальные задачи бизнеса, государства и различных отраслей экономики.

«Проведение HackAlem AI в Казахстане – важный шаг в развитии AI-экосистемы страны. Мы создаем условия, при которых разработчики из Казахстана и других стран могут получить доступ к передовым технологиям, создавать решения и масштабировать их на глобальном рынке. Наша задача – сделать Казахстан точкой притяжения для талантов, технологий и AI-инноваций», – отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Кто сможет участвовать

К участию приглашаются совершеннолетние разработчики, студенты, молодые специалисты и независимые создатели технологических проектов.

От кандидатов требуется опыт или образование в сфере IT и технологий либо собственные разработки – приложения, прототипы, исследования и другие проекты, подтверждающие навыки.

Студенты и молодые специалисты также смогут подать заявку, если обучаются или в течение последних 12 месяцев проходили очное обучение по направлениям, связанным с программированием, инженерией, технологиями, математикой или дизайном цифровых продуктов.

Присутствие на площадке 23 сентября обязательно. Расходы на дорогу, проживание и пребывание в Астане участники оплачивают самостоятельно. Регистрация открыта до 19 сентября, количество мест ограничено.

От идеи до работающего AI-продукта

Во время хакатона команды будут использовать технологии OpenAI, в том числе Codex, для создания и тестирования своих решений.

Основатель и CEO Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев отметил, что партнерство должно дать разработчикам из Казахстана и Центральной Евразии доступ не только к современным AI-инструментам, но и к реальным задачам бизнеса.

«HackAlem AI создает именно такую среду: участники смогут работать с технологиями OpenAI, создавать практические AI-решения и показывать корпорациям команды и продукты, которые могут стать основой будущих пилотов», – отметил он.

Наиболее перспективные разработки получат возможность дальнейшего развития и потенциального пилотирования совместно с партнерами.

После хакатона проекты пройдут оценку экспертов. Demo Day запланирован на 29 сентября, а награждение победителей – на 1 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026.

Организаторами и партнерами HackAlem AI выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, AI & Digital Bridge, Blockchain & AI Technology Center и OpenAI.

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