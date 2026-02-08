Национальный олимпийский комитет РК опубликовал расписание второго дня соревнований Олимпийских игр, передаёт BAQ.KZ.

Отметим, что вчера в Италии на Олимпийских играх-2026 состоялся розыгрыш наград в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров среди женщин.

Казахстан в этом виде программы представляли две спортсменки. И обеим удалось войти в десятку лучших.

Надежда Морозова с результатом 4:01.200 завершила выступление на шестом месте. Елизавета Голубева финишировала десятой - 4:03.300.