Опубликованы фото и видео подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографии и видеозапись подозреваемого в стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton, передает BAQ.KZ.

На опубликованных снимках запечетлен мужчина, лежащего на полу без верхней одежды с закованными за спиной руками.

Также президент разместил видеозапись с камер наблюдения, на которой, предположительно, зафиксирован момент инцидента. На кадрах видно, как вооруженный мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт, после чего сотрудники охраны открывают огонь в его направлении.

Напомним, Трампа экстренно эвакуировали с ужина в Вашингтоне.