Опубликованы фото и видео подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
Сегодня 2026, 09:02
Фото: Report
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографии и видеозапись подозреваемого в стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton, передает BAQ.KZ.
На опубликованных снимках запечетлен мужчина, лежащего на полу без верхней одежды с закованными за спиной руками.
Также президент разместил видеозапись с камер наблюдения, на которой, предположительно, зафиксирован момент инцидента. На кадрах видно, как вооруженный мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт, после чего сотрудники охраны открывают огонь в его направлении.
Напомним, Трампа экстренно эвакуировали с ужина в Вашингтоне.
