Опыт Сингапура привлекут к строительству второго аэропорта Астаны

Сингапурская Changi Airport Group (CAG) выразила готовность предоставить свою экспертизу при реализации проекта строительства второго аэропорта Астаны. Перспективы сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и главный исполнительный директор компании Ям Кум Вэнг.

На встрече стороны рассмотрели возможное участие сингапурской компании в развитии авиационной инфраструктуры Казахстана.

Как отметил Олжас Бектенов, в стране ведется работа по формированию международного авиационного хаба и развитию аэропортовой инфраструктуры столицы. Одним из ключевых проектов должно стать строительство второго аэропорта.

В этой связи Казахстан заинтересован в привлечении международного опыта и технологий Changi Airport Group.

Changi готова поделиться опытом

Ям Кум Вэнг заявил о заинтересованности компании в дальнейшем сотрудничестве с Казахстаном. По его мнению, Астана обладает потенциалом для развития в качестве авиационного узла между Европой и Азией.

Глава CAG подтвердил готовность предоставить экспертизу, знания и опыт при реализации проекта нового аэропорта столицы, который планируется развивать как региональный хаб.

Changi Airport Group управляет международным аэропортом Чанги и аэропортом Селетар в Сингапуре. Через Changi Airports International группа участвовала в проектах по развитию, управлению и мастер-планированию более чем 60 аэропортов в свыше чем 20 странах.

Компания также занимается внедрением цифровых решений в аэропортах, включая биометрические технологии и автоматизацию.

По итогам встречи стороны обозначили возможность дальнейшего сотрудничества не только непосредственно при строительстве аэропорта, но и при создании полноценной аэропортовой экосистемы.

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