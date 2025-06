26 мая 2025 года межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор по делу о создании и управлении финансовой пирамидой, передает BAQ.KZ. На скамье подсудимых - гражданка М., обвиняемая в руководстве структурным подразделением инвестиционной схемы, действовавшей по классической "матричной" модели. Суд признал её виновной по статье 217 части 3 пункта 2 УК РК - за привлечение денег в особо крупном размере в составе группы лиц.

Как установил суд, с 2016 по 2022 год М. в сговоре с неустановленным лицом Б. управляла структурой, прикрывавшейся названием инвестиционной компании "HERMES LTD". Схема заключалась в построении системы с уровнями: доход участники получали не за счёт реальных инвестиций, а за счёт взносов новых вкладчиков. Такая модель была направлена исключительно на постоянное вовлечение новых участников.

Жертвами пирамиды стали 13 человек, общий ущерб составил 103,9 миллиона тенге. На момент суда 9 потерпевшим средства были возвращены, однако 4 пострадавших до сих пор не получили компенсацию - их ущерб оценивается в 59,7 миллиона тенге.

Как подтверждают данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, ни "HERMES LTD", ни связанная с ней компания "Life is good" не имели лицензии на деятельность в финансовой сфере. Более того, обе компании находятся в перечне организаций с признаками финансовых пирамид. Юридически "HERMES LTD" зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе, а её сайт создан на том же хостинге, что и у "Life is good", что свидетельствует о тесной связи между структурами.

Вину подсудимая признала частично, раскаялась, однако гражданские иски потерпевших не признала, прося назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Тем не менее, суд учёл тяжесть преступления, факт невозмещения ущерба, а также признал смягчающими обстоятельствами её пожилой возраст, отсутствие судимостей и раскаяние.

Приговор: 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестициями, сроком на 7 лет. Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил полностью.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.