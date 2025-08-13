О мерах по поддержке малого и среднего бизнеса на брифинге в правительстве рассказал заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"На 1 августа просубсидировано 2 048 проектов на 288,3 млрд тенге, прогарантировано 737 проектов на 61 млрд тенге. Обучение прошли около девяти тысяч предпринимателей. В 2025 году на поддержку МСБ планируется направить 271,1 млрд тенге", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что запущена программа льготного кредитования "Өрлеу" со ставкой 12,6%. Общий объём поддержки - 750 млрд тенге (в т.ч. 300 млрд - средства "Даму", 450 млрд - средства банков). Профинансированы 394 проекта на 200 млрд тенге.

Ранее стало известно о том, что "Байтерек" профинансировал бизнес на 3,5 трлн тенге.