Ормузский пролив открыли для «дружественных» стран
Пролив смогут использовать суда из России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана.
Сегодня 2026, 00:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
203Фото: Istockphoto
Иран разрешил проходить через стратегически важный Ормузский пролив судам стран, которые Тегеран считает дружественными. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
По его словам, пролив смогут использовать суда из России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана.
«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — подчеркнул министр.
Напомним, Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть глобальных поставок энергоресурсов.
