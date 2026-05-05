С начала этого года у граждан и из незаконного оборота изъяли более 900 единиц оружия, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди них – 74 единицы, похищенные во время январских событий. Также изъято свыше 4 тысяч боеприпасов различного калибра.

Особое внимание уделяется оперативно-профилактическим мероприятиям. Так, с 27 по 29 апреля прошёл второй этап акции «Правопорядок». За три дня полицейские изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и более 200 боеприпасов.

В Алматы 27 апреля на берегу озера Сайран было обнаружено оружие, которое ранее было похищено из оружейного магазина во время январских событий.

В МВД напоминают, что граждане, которые добровольно сдают незаконное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Ведомство призывает жителей страны проявлять сознательность и помогать обеспечивать общественную безопасность.

