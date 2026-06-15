Ошибка на 544 млн тенге: после аудита в Казахстане ужесточили правила выдачи льготных займов

В Казахстане изменили правила выдачи займов в рамках стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Теперь частные компании не смогут использовать договоры страхования в качестве обеспечения по таким кредитам. Решение принято после государственного аудита, который выявил рискованные схемы финансирования в ряде региональных социально-предпринимательских корпораций, передает BAQ.kz.

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Поправки исключили возможность использовать договоры страхования как обеспечение по займам, которые выдаются участникам рынка для закупки и реализации продуктов питания.

Изменения были подготовлены по предписанию Высшей аудиторской палаты после проверки деятельности региональных социально-предпринимательских корпораций.

Что показал аудит

Во время проверки аудиторы обнаружили случаи, когда страховые договоры сроком действия один год принимались в качестве обеспечения по займам, рассчитанным на значительно более длительный период.

Один из таких эпизодов был выявлен в АО "СПК Актобе". Там частной компании выдали заем на сумму 544 миллиона тенге, несмотря на отсутствие обеспечения обязательств на весь срок действия кредита.

Позже заемщик не смог вернуть полученные средства. В результате обязательства по погашению займа перед бюджетом легли на саму социально-предпринимательскую корпорацию.

Зачем понадобились новые ограничения

В Высшей аудиторской палате считают, что использование краткосрочных страховых договоров создавало дополнительные риски для государственных средств. После окончания срока действия страхового покрытия заем фактически оставался без полноценного обеспечения.

Чтобы исключить подобные ситуации, аудиторы рекомендовали полностью отказаться от этой практики. Министерство сельского хозяйства поддержало предложение и внесло соответствующие изменения в нормативные документы.

Что изменится

После вступления поправок в силу социально-предпринимательские корпорации больше не смогут принимать договоры страхования в качестве обеспечения по займам, связанным со стабилизацией цен на продукты питания.

По оценке Высшей аудиторской палаты, новые требования должны снизить финансовые риски для региональных СПК и повысить устойчивость механизмов, которые используются для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

В ведомстве сообщили, что исполнение остальных поручений и рекомендаций, данных по итогам государственного аудита, остается на контроле.

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